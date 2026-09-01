Ein Autofahrer und sein Beifahrer sind bei einem schweren Unfall in Warnemünde verletzt worden. Es soll Alkohol im Spiel gewesen sein.

Zu einem heftigen Verkehrsunfall ist es in den Abendstunden am Montag im Rostocker Nordwesten gekommen. In Warnemünde überschlug sich ein mit zwei Insassen besetzter Wagen und schleuderte gegen mehrere Bäume. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld.

Dieser Unfall hätte auch ganz anders ausgehen können. Laut Polizei kam es gegen 21.15 Uhr zu dem Unglück. Zu diesem Zeitpunkt war der mit einem 41- und einem 55-jährigen Mann besetzte Mazda auf der Werftallee in Richtung Warnemünde unterwegs.

Auf Höhe einer Kleingartenanlage verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich in der Folge mehrfach und krachte in eine angrenzende Baumreihe.

Anzeige

Schwerer Unfall in Warnemünde: Auto kracht gegen Bäume und Findling

Gleich vier Bäume streifte das Fahrzeug, einen davon knickte es sogar um – so heftig war der Überschlag. Auch gegen einen Findling prallte der Wagen, ehe er völlig zerstört und kaum noch als Auto zu erkennen auf der Seite liegen blieb.

Anzeige

Beim Eintreffen von Ersthelfern befand sich ein Insasse wohl sitzend auf der Straße, während der zweite im Wrack eingeklemmt war. Ein Löschzug der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei kamen zum Einsatz.

Die Werftallee musste stundenlang bis in die Nacht hinein gesperrt bleiben. Auch die Dekra versuchte, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der 55-Jährige kam mit schweren, der 41-Jährige mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide waren alkoholisiert. Die Polizei muss nun erstmal ermitteln, wer von Beiden am Steuer saß – denn das war am Montagabend noch unklar. Zur Höhe des Sachschadens gab es noch keine Informationen.