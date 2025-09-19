Riesenschaden im Norden: Vier Autos brennen – Polizei vermutet Brandstiftung

In der Nacht auf Freitag haben Flammen im Rostocker Stadtteil Groß Klein vier Fahrzeuge zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Fahrzeugbrand im Rostocker Stadtteil Groß Klein sind in der Nacht auf Freitag vier Autos zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer von einem Wagen auf drei daneben geparkte Fahrzeuge über. Alle vier erlitten Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf rund 85.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um Brandstiftung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/mp)