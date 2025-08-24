Bremse kaputt! Karambolage auf Ostsee-Insel – junge Frau verletzt

Ein 77 Jahre alter Mann will im stockenden Verkehr auf der Insel Rügen bremsen – doch die Bremse reagiert nicht. Es kommt zu einer Karambolage mit vier weiteren Autos.

Bei einem Unfall mit fünf Autos bei Altefähr auf Rügen ist eine junge Fahrerin verletzt worden. Im stockenden Verkehr am Samstagmittag hat laut Polizei ein technischer Defekt dazu geführt, dass ein 77-Jähriger mit seinem Wagen ungebremst auf das vor ihm fahrende Auto auffuhr und eine Karambolage auslöste.

Durch die Wucht des Aufpralls kam es den Angaben zufolge zum Zusammenstoß der vier vor ihm fahrenden Autos inklusive eines Wohnanhängers. Eine 26-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des technischen Defektes an seinem Auto durfte der 77-jährige Unfallverursacher nicht weiterfahren. Sein Wagen wurde – wie auch ein weiteres Fahrzeug und der Wohnanhänger – abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. (dpa)