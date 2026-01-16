Gas-Alarm in Milchbetrieb im Norden: Drei Verletzte in Klinik

Reizgas im Melkkarussell: Drei Männer erleiden in einem Milchbetrieb in Groß Molzahn schwere Augen- und Atemwegsreizungen. Bei der Gasmessung gibt es eine erste Entwarnung. Was dahintersteckt.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden drei Mitarbeiter verletzt, einer von ihnen schwer. Die Männer im Alter von 27, 34 und 37 Jahren wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei sagte.

Groß Molzahn: Zwei Chemikalien reagieren ungünstig

Im Bereich des Melkkarussells kam es den Angaben zufolge zu einer Reaktion zweier Chemikalien. Dadurch entstand ein Gas, das bei den Männern Augen- und Atemwegsreizungen verursachte. In der Folge wurde eine Gasmessung durchgeführt. Laut Polizei seien allerdings keine gefährlichen Mengen ausgetreten.

Die Geräte in dem Betrieb in Groß Molzahn konnten nach der Überprüfung wieder angeschaltet werden. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch unklar. Zu der Unfallursache gab die Polizei keine Auskunft. (dpa/mp)