Reifen platzt während der Fahrt: Auto überschlägt sich – Familie verletzt

Ein geplatzter Reifen hat auf einer Landstraße im Landkreis Rostock zu einem schweren Unfall geführt. Ein Auto überschlug sich, vier Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 12 zwischen Bastorf und Kühlungsborn. Nach Angaben der Polizei platzte während der Fahrt an einem VW Golf ein Reifen, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam von der geraden Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf einem angrenzenden Rad- und Fußweg liegen. Das Auto wurde dabei völlig zerstört.

Unfall auf Landstraße im Landkreis Rostock – Rettungshubschrauber im Einsatz

In dem Fahrzeug saßen vier Personen, offenbar Erwachsene und Kinder. Alle Insassen wurden von Rettungskräften untersucht und mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.