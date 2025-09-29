Spektakuläre Rettung: Gleitschirmflieger hängt an Ostsee-Steilküste fest

Die Retter mussten hoch hinaus: Einsatzkräfte haben einen 55 Jahre alten Gleitschirmflieger aus 25 Metern Höhe an der Steilküste der Ostsee gerettet.

Der Mann aus Schleswig-Holstein war am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in der Nähe von Redewisch (Landkreis Nordwestmecklenburg) gelandet und hing an der Steilküste fest, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Zwei Einsatzkräfte wurden demnach abgeseilt und leisteten medizinische Erstversorgung.

Gleitschirmflieger wird mit Drehleiter gerettet

Mithilfe einer Drehleiter konnten sie den Verletzten erreichen und mit einer sogenannten Schleifkorbtrage aus seiner misslichen Lage befreien.

Das könnte Sie auch interessieren: Auto gerät auf Gegenfahrbahn – mehrere Verletzte im Norden

Der 55-Jährige hatte sich bei seinem Sturz den Unterschenkel gebrochen und wurde nach der Rettungsaktion in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Gleitschirmflieger verunglückte, ist bisher nicht bekannt. (dpa/mp)