Ein Oberarzt der Unimedizin Rostock soll rassistische und gewaltverherrlichende Kommentare in den sozialen Medien veröffentlicht haben. Jetzt reagiert die Klinik.

Die Universitätsmedizin in Rostock. Es stehen schwere Vorwürfe gegen einen Oberarzt im Raum. picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Schwere Vorwürfe gegen einen Oberarzt der Universitätsmedizin Rostock: Ein Instagram-Account wirft dem Mediziner vor, rassistische und menschenverachtende Kommentare veröffentlicht und dabei auch Gewalt gegen Menschen angedeutet zu haben. Die Klinik reagiert entsetzt und kündigt Konsequenzen an.

Ein reichweitenstarker Instagram-Account, der sich mit Rechtsextremismus und Hass im Netz beschäftigt, hat am Dienstagabend schwere Vorwürfe gegen einen Oberarzt der Universitätsmedizin Rostock (UMR) erhoben. In einem Beitrag veröffentlichte der Account mehrere Screenshots, die Kommentare des Arztes aus den vergangenen Wochen zeigen sollen.

Arzt soll im Netz über „Remigration“ geschrieben haben

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Die darin dokumentierten Äußerungen sind drastisch. So soll der Mediziner unter anderem „Remigrieren oder kremieren“ geschrieben haben. In einem weiteren Kommentar soll er Menschen als „Heizmasse“ bezeichnet und in „Lager“ gewünscht haben. Auch unter einem Beitrag über Friedrich Merz soll der Mediziner eine Formulierung verwendet haben, die als Anspielung auf Schusswaffengewalt verstanden werden kann.

Ob die Screenshots echt sind und die Kommentare tatsächlich von dem betroffenen Mediziner stammen, ist bislang nicht unabhängig bestätigt. Der Instagram-Account erklärt, die ihm zugespielten Hinweise und öffentlich zugängliche Profile geprüft sowie die betreffenden Beiträge gesichert zu haben. Das betreffende Instagram-Konto ist inzwischen deaktiviert, wie „Rostock-Heute“ berichtet.

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Uniklinik: Äußerungen widersprechen unseren Werten

Die Universitätsmedizin Rostock reagierte noch am Dienstagabend mit einer deutlichen Stellungnahme. Darin heißt es, man nehme die derzeit in sozialen Netzwerken kursierenden rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen „mit großem Entsetzen“ zur Kenntnis.

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Aussagen, die Gewalt gegen Menschen billigten, nahelegten oder androhten, seien nicht akzeptabel und widersprächen fundamental den Werten der Klinik.

Die Klinik kündigte an: „Wir werden die notwendigen Konsequenzen ziehen.“ Welche Maßnahmen damit konkret gemeint sind, blieb zunächst offen. In der Stellungnahme nennt die Universitätsmedizin weder den Namen des betroffenen Arztes noch dessen Funktion. Auch einen ausdrücklichen Bezug zu dem Instagram-Beitrag stellt sie nicht her. (mp)