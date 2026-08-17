Wen Marteria bei der anstehenden Landtagswahl wählt, weiß er bislang nicht. Dafür aber, wen er nicht wählt.

Der Rapper Marteria weiß bislang nicht, welche Partei er bei der Landtagswahl im September in Mecklenburg-Vorpommern wählt. „Ich mach’s per Briefwahl.”

Er habe „tatsächlich keinen Bock”, dass die AfD die Landesregierung stellt, sagte der 43-Jährige. Er wisse aber auch um die Probleme und Stimmung etwa auf Rügen, wo er seit Jahren wohnt. „Ich hoffe, die Leute wählen richtig”, sagte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt und aus Rostock stammt.

Marteria sagte: „Ich merk’ so eine Inflation zum ersten Mal richtig.” Er merke zum ersten Mal, dass Menschen weniger in Restaurants gingen. Hotels seien nicht ausgebucht, Urlauber nähmen sich lieber Ferienwohnungen und kochten selbst. Wenn er gegen 17 Uhr in den örtlichen Supermarkt gehe, sei dort „die Hölle los”, so Marteria.

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„Ich merke, es verändert sich gerade was, und die Leute sind unzufrieden.” Er wünsche sich, dass Menschen wieder mehr zusammenrückten. Auch wenn das wie eine Floskel klinge, brauche es dafür seiner Ansicht nach einen Ruck. „Und dafür braucht es meines Erachtens Politiker, die glaubwürdig sind.” Es brauche Menschen mit Rückgrat, „die Leute wieder abholen und in ihren Bann so ziehen.“ (dpa/mp)