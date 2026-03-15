Radfahrer zu schnell, zu viel Promille, unter Drogen – und das ist nicht alles

Keine Fahrerlaubnis, dafür aber Taschen voller Cannabis, Kokain und Amphetamin: In Marlow wurde ein 46-Jähriger von der Polizei angehalten. Nun laufen gleich zwei Verfahren gegen ihn.

Zu schnell, zu viel Promille, unter Drogen – und das war nicht alles: Die Polizei hat bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine Reihe von Vergehen festgestellt. Zudem fand sie danach in der Wohnung des 46-Jährigen noch verschiedene Drogen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Keine Fahrerlaubnis

Der Mann wurde am Sonntag gegen 2.45 Uhr angehalten, weil er zu schnell mit seinem Speed-Pedelec unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Für das Fahrrad habe der Mann keine Fahrerlaubnis und keinen Versicherungsschutz besessen.

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Ein Speed-Pedelec (S-Pedelec) ist ein schnelles Elektrofahrrad, das als Kleinkraftrad gilt. Der Motor unterstützt den Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h. Der 46-Jährige berichtete der Polizei, sein Rad könne bis zu 94 km/h fahren. Die Beamten stellten es sicher.

Kokain, Cannabis und Amphetamin

Das Ergebnis des Alkohol- und Drogentests offenbarte außerdem 1,3 Promille Atemalkohol und Anzeichen auf Kokain-, THC- und Amphetaminkonsum. An dem Mann wurden mehrere Tüten mit Cannabis und Kokain sichergestellt.

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Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten weitere Beutel mit Drogen sowie Cannabispflanzen und Utensilien für den Konsum sowie den Weiterverkauf. Gegen den Mann wird nun wegen eines Verkehrsdelikts und wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt. (dpa)