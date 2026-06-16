Radfahrer fährt Schlangenlinien – und schlägt dann einem 17-Jährigen ins Gesicht

Nachdem ein 42-jähriger Radfahrer und ein 17-jähriger Fußgänger kollidiert waren, wurde der Radfahrer handgreiflich. Der Jugendliche wird schwer verletzt.

Ein 42 Jahre alter Radfahrer hat einem 17 Jahre alten Fußgänger in Stralsund ins Gesicht geschlagen und ihn dabei schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Radfahrer zuvor Schlangenlinien auf einem Geh- und Radweg gefahren und dann mit dem Fußgänger kollidiert sein, wie die Polizei mitteilte.

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Dann soll der 17-Jährige den 42-Jährigen beleidigt haben, woraufhin dieser handgreiflich wurde. Der Radfahrer wurde bei der Kollision auf dem Carl-Heydemann-Ring leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Fußgänger am Montagabend ins Krankenhaus. Beide waren alkoholisiert. (dpa)