Psychischer Ausnahmezustand: Mann randaliert und zündet eigenes Haus an

Im Landkreis Vorpommern-Rügen hat ein Mann mehrere Straftaten begangen und einen hohen Sachschaden verursacht – unter anderem legte er Feuer im eigenen Haus. Nach Angaben der Polizei sei der 26-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, als er am späten Sonntagabend in der Gemeinde Fuhlendorf der Polizei gemeldet wurde.

An dem Abend soll der Tatverdächtige zunächst Mülleimer auf die Straße gestellt haben. Dann sei er in eine Wohnung eingebrochen und habe dort Gegenstände gestohlen. Schließlich habe er ein Auto beschädigt.

Als Einsatzkräfte ihn ansprachen, soll er aggressiv reagiert haben. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, gab die Polizei bekannt.

Fuhlendorf: Mann legt Feuer im eigenen Haus

Später ging ein Notruf wegen eines Brandes in einem Einfamilienhaus ein. In dem Haus soll der Tatverdächtige wohnen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ersten Erkenntnissen nach vermutet die Polizei, dass der Mann das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Insgesamt habe er einen Sachschaden in der Höhe von 200.000 Euro erzeugt. (dpa/mp)