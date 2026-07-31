Am 1. August steigen die Kosten für den Anwohnerparkschein in Rostock kräftig. So sieht es in den anderen größeren Städten im Nordosten aus.

Wer sein Auto nahe der Wohnung am Straßenrand parken möchte und in einer Anwohnerparkzone wohnt, muss in Mecklenburg-Vorpommerns Städten teils ganz schön tief in die Tasche greifen. Am teuersten ist der Parkausweis für Bewohner ab August in Rostock – mit 182,50 Euro für ein Jahr.

Bisher kostete der Anwohnerparkschein in Rostock 30,70 Euro im Jahr. Die Bürgerschaft hatte die neue Gebühr im Januar wegen Haushaltsproblemen der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns beschlossen, wie ein Stadtsprecher sagte. Allerdings sei damals kein Datum festgelegt worden – die Verwaltung gab den Startzeitpunkt jetzt erst drei Tage vor dem 1. August bekannt.

Schwerin auf Platz zwei: Wismar am günstigsten

Anzeige

Bereits ausgestellte Bewohnerparkausweise gelten laut Stadtverwaltung weiter bis zum Ablaufdatum. Die neue Gebühr gelte erst bei Verlängerung oder Neubeantragung. Rund 5500 Anwohnerparkausweise gibt es den Angaben zufolge aktuell in Rostock. Künftig könnten es mehr werden, denn es ist auch eine Ausweitung von Bewohnerparkzonen angekündigt.

Die neue WochenMOPO erscheint am Freitag. MOPO

Auf Platz zwei im Ranking der teuersten MV-Städte beim Anwohnerparken liegt Schwerin mit 120 Euro pro Jahr, gefolgt von Stralsund auf Platz drei. In der Landeshauptstadt stieg die Gebühr in zwei Schritten, wie eine Stadtsprecherin erklärte. „Vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 waren es 60 Euro. Am 1. Januar 2025 sind die Gebühren für das Bewohnerparken auf 120 Euro gestiegen.” Zuvor waren es 30,70 Euro gewesen.

Anzeige

Die WochenMOPO 31/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • CSD: Wie Hamburger den Hass gegen queere Menschen erleben • Na dann: Prost! Fünf Biergärten für Top-Wetter • 16 Seiten Sport mit St.-Pauli-Poster: Mit diesem Team gehen die Kiezkicker ins Rennen • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburg feiert seine Braukunst

Die Hansestadt Stralsund verlangt ausweislich ihrer Internetseite 105 Euro bei Online-Beantragung und 108 Euro, wenn der Anwohnerparkausweis in der Behörde beantragt wird. In Greifswald sind 90 Euro fällig. Am günstigsten ist das Anwohnerparken den Angaben zufolge in Neubrandenburg mit 31 Euro in den entsprechenden Zonen und in Wismar mit 30 Euro.

Mit dem Parkausweis können die Anwohner in der ausgewiesenen Parkzone ihr Auto abstellen, ohne ein Ticket am Automaten ziehen zu müssen. Allerdings haben sie keine Garantie, auch einen Parkplatz zu finden. (dpa/mp)