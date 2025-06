Polizist will Streit schlichten – und wird bewusstlos getreten

Ein Polizeibeamter ist während eines Einsatzes in Schwerin bewusstlos getreten worden. Zwei weitere Beamte wurden in der Nacht zum Samstag bei einer eskalierten Schlägerei ebenfalls verletzt, wie das Polizeipräsidium in Rostock am Montag mitteilte.

Beim Versuch, zwei Männer aus einer Gruppe von bis zu 20 Personen zu trennen, richtete sich die Aggression demnach unvermittelt gegen die Beamten. Als ein 28-jähriger Polizist versuchte, einen der Beteiligten am Boden zu fixieren, trat ihm ein weiterer Tatverdächtiger gegen den Kopf. Der Beamte verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein. Er und seine Streifenpartnerin, die ihm zu Hilfe eilte, waren danach dienstunfähig.

Zusätzliche Einsatzkräfte nahmen anschließend zwei 22-jährige Tatverdächtige vorläufig fest. Einer der beiden griff dabei erneut die Beamten an und verletzte zwei von ihnen. Die Tatverdächtigen kamen nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen zunächst auf freien Fuß. Die Polizei leitete Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriffe ein. (afp/mp)