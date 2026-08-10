Hat jemand einfach nur Klamotten zurückgelassen oder ist ernsthaft in Not? Das war für die Polizei in Jarmen am Montag unklar.

Am Ufer gefundene Kleidungsstücke können eine große Suchaktion auslösen, wie hier in der Nähe von Hamburg. picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Der Fund von Kleidungsstücken am Strand des Kiessees in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) hat eine Suchaktion von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass jemand in Not ist, hatte die Polizei am Montagmorgen mitgeteilt. Inzwischen wurde der Einsatz beendet.

Die Kinderkleidung war in einem Boot gefunden worden, ohne Hinweise darauf, wem sie gehören könnten. Es werde aber kein Kind vermisst, auch gebe es keine Anzeichen dafür, dass ein Kind in Not sei.

Die Polizei bat eindrücklich darum, persönliche Gegenstände an Badestellen nicht unbeaufsichtigt zurückzulassen. „Aufgefundenes Schuhwerk oder Kleidungsstücke können insbesondere an Gewässern den Eindruck erwecken, dass sich eine Person möglicherweise in Gefahr befindet." Dies könne umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen auslösen und Kräfte beschäftigen, die unter Umständen anderswo gebraucht werden. (dpa/mp)