Polizei schießt Mann vor Spielhalle an – er soll mit Messer gedroht haben

Vor einer Spielhalle in Sternberg soll ein Mann mit einem Messer gedroht haben. Polizisten schossen ihn nieder, was nun Ermittlungen gegen die Beamten nach sich zieht.

Bei einem Einsatz in Sternberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Mann durch Schüsse von Polizisten schwer verletzt worden. Der 42-Jährige soll zuvor Mitarbeiter einer Spielhalle mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Er wurde demnach operiert und befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Angetrunkenem Mann wird Zutritt zur Spielhalle verwehrt

Nach bisherigen Erkenntnissen war dem augenscheinlich Angetrunkenen der Zutritt zur Spielhalle verwehrt worden. Der Mann habe die Mitarbeiter und später auch die eingesetzten Beamten mit einem Messer bedroht. Als der 42-Jährige die Waffe nicht abgelegt habe, sei es zur Schussabgabe gekommen. Zur Anzahl der Schüsse machte die Polizei keine Angaben.

Gegen den Mann werde unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung ermittelt. Zudem seien Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen die eingesetzten Beamten eingeleitet worden. Das ist die Regel nach solchen Vorfällen, um den Schusswaffengebrauch von Polizisten unabhängig und neutral zu überprüfen. (dpa)