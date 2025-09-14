Polizei hält Vater an – der ist betrunken und hat sein Kind dabei

Sehr langsam und in Schlangenlinien fährt ein Mann sein Auto. Die Polizei hält ihn an. Dabei fällt ihnen nicht nur der Pegel des Fahrers ins Auge.

In Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Vater mit seinem Kind unter dem Einfluss von 2,53 Promille Auto gefahren. Das Kind war zudem nicht ordnungsgemäß im Auto gesichert, wie die Polizei mitteilte.

Polizei stoppt betrunkenen Mann

Die Beamten hätten den 37-Jährigen am Samstagabend zunächst angehalten, da er langsam und in Schlangenlinien gefahren sei. Beim Alkoholtest habe sich der Verdacht bestätigt, dass der Mann stark alkoholisiert gewesen sei.

Der Vater musste seinen Führerschein abgeben und durfte nicht weiterfahren, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (dpa/mp)