Polizei ermittelt gegen Feuerwehr im Norden – mehrere Anzeigen

Die Polizei ermittelt gegen mehrere Mitglieder der Feuerwehr in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Das hat ein Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust bestätigt.

Zu den genauen Vorwürfen macht die Polizei keine Angaben. Es seien banale, aber auch schwerwiegende Tatbestände dabei. Hauptsächlich betroffen sei die Jugendfeuerwehr. In Medienberichten war zuvor von Verletzungen der Aufsichtspflicht und von zweifelhaften Aufnahmeritualen bei der Jugendfeuerwehr Boizenburg die Rede.

In der vergangenen Woche seien mehrere Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Dabei gehe es um viele mögliche Straftaten, vor allem im Ausbilderkreis der Jugendfeuerwehr. „Wir sind dabei, die Sachverhalte aufzuklären und vernehmen dazu Zeugen“, sagt der Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, Felix Zgonine. Es liege viel Arbeit vor den Ermittlern. Die Hauptbelastungszeugen würden als Erste befragt. (dpa/mp)