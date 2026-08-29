Starker Regen führte am Freitagabend auf der A20 zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten.

Am Freitagabend kam es auf der A20 bei der Anschlussstelle Schönberg zu einem folgenschweren Unfall. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Bei einem Auffahrunfall auf der A20 sind auf Höhe der Anschlussstelle Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) fünf Menschen leicht verletzt worden.

An beiden beteiligten Autos entstand laut Polizei ein Totalschaden. Der Sachschaden werde auf rund 72.500 Euro geschätzt.

Behinderungen auf der A20 in Richtung Lübeck für mehrere Stunden

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Ein Mann war gegen 19.40 Uhr in Richtung Lübeck unterwegs und bremste sein Fahrzeug wegen plötzlichen Starkregens ab und wich auf den Standstreifen aus. Dennoch fuhr ein anderes Fahrzeug auf sein Auto auf.

Auf der Autobahn kam es aufgrund der Bergung und Aufräumarbeiten in Richtung Lübeck für etwa zwei Stunden zu Behinderungen. (dpa/mp)