Plötzlich öffnet sich der Anhänger: Knochenbrüche bei Traktor-Ausflug

Die Gemeinde Gägelow feiert ein Erntedankfest. Bei einer Traktorfahrt kommt es zu einem Unfall.

Vier Menschen sind bei einem Traktorunfall im Landkreis Nordwestmecklenburg teilweise schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag bei einem Erntedankfest in der Gemeinde Gägelow, wie die Polizei mitteilte. Während einer Fahrt habe sich mutmaßlich wegen eines technischen Defekts die Heckklappe des Traktoranhängers geöffnet, weshalb mehrere Menschen von dem Hänger auf die Straße fielen.

Eine 49-Jährige und eine 72-jährige Frau wurden leicht verletzt, während eine 44-Jährige und ihre sechsjährige Tochter schwerere Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte.

Sie seien mit dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)