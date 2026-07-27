Schrecklicher Fund in Rostock: Ein Pfandflaschensammler soll am Wochenende am Warnowufer eine Leiche gefunden haben – gefesselt und bereits stark verwest. Vieles ist noch unklar.

Am vergangenen Samstag wurde am Warnowufer in Rostock ein Leichnam entdeckt. Das bestätigte Anne Neumerkel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock, der MOPO.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, soll ein Pfandflaschensammler den toten Körper auf einem unwegsamen Gelände zwischen einem alten Bauhof und dem derzeit errichteten Warnow-Quartier gefunden haben.

Nach Leichenfund: Ermittlungen zu Todesursache laufen

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Den Angaben des Reporters nach sei die Leiche gefesselt gewesen. Vermutlich aufgrund der langen Liegezeit – geschätzt auf rund fünf Monate – sei zudem der Kopf abgetrennt gewesen.

Die Ermittlungen zur Identität und Todesursache der toten Person würden laufen, so Neumerkel. Auch würde ermittelt, ob überhaupt ein Tötungsdelikt vorliegt. Weitere Angaben konnten zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.