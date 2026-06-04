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Kreuzfahrtschiff des Reiseanbieters AIDA. (Archivfoto)

Kreuzfahrtschiff des Reiseanbieters AIDA. (Archivfoto) Foto: picture alliance / Sipa USA | Rod Rolle

  • Rostock

Passagierzahlen und CO2-Ausstoß: Aktuelle Zahlen zur Kreuzfahrtbranche

Der Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises feiert die Taufe des ersten Aida-Schiffs vor rund 30 Jahren in Rostock-Warnemünde. Einige Zahlen zur Branche: 

– Vergangenes Jahr begannen laut dem Statistischen Bundesamt rund 1,5 Millionen Urlauber eine Hochseekreuzfahrt in einem deutschen Hafen.

– Die Passagierzahl lag 13,5 Prozent über der des Vor-Pandemie-Jahres 2019.

– Europaweit rangiert Deutschland als Ausgangsort von Hochseekreuzfahrten nach Italien und Spanien auf Platz 3.

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– Der Hamburger Hafen verzeichnete 2025 der Verwaltung zufolge 295 Schiffsanläufe und damit die meisten der deutschen Häfen.

– Urlauber, die ihre Reise in Hamburg beginnen und beenden, geben der Behörde zufolge im Schnitt 133 Euro während des Aufenthalts aus.

– Eine einwöchige Kreuzfahrt verursacht laut einem Rechner des Umweltbundesamts pro Teilnehmer etwa 0,7 Tonnen an CO2-Äquivalenten; Bundesbürger verursachen demnach über das ganze Jahr gesehen pro Kopf durchschnittlich einen Ausstoß von 10,3 Tonnen. 

– Während einer einwöchigen Flusskreuzfahrt fällt im Schnitt eine halbe Tonne an CO2-Äquivalenten je Fahrgast an.

– Der Flaggenbehörde BSH zufolge ist kein einziges Hochseekreuzfahrtschiff unter deutscher Flagge unterwegs. (dpa/mp)

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