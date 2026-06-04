Passagierzahlen und CO2-Ausstoß: Aktuelle Zahlen zur Kreuzfahrtbranche

Der Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises feiert die Taufe des ersten Aida-Schiffs vor rund 30 Jahren in Rostock-Warnemünde. Einige Zahlen zur Branche:

– Vergangenes Jahr begannen laut dem Statistischen Bundesamt rund 1,5 Millionen Urlauber eine Hochseekreuzfahrt in einem deutschen Hafen.



– Die Passagierzahl lag 13,5 Prozent über der des Vor-Pandemie-Jahres 2019.



– Europaweit rangiert Deutschland als Ausgangsort von Hochseekreuzfahrten nach Italien und Spanien auf Platz 3.