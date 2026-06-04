Passagierzahlen und CO2-Ausstoß: Aktuelle Zahlen zur Kreuzfahrtbranche
Der Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises feiert die Taufe des ersten Aida-Schiffs vor rund 30 Jahren in Rostock-Warnemünde. Einige Zahlen zur Branche:
– Vergangenes Jahr begannen laut dem Statistischen Bundesamt rund 1,5 Millionen Urlauber eine Hochseekreuzfahrt in einem deutschen Hafen.
– Die Passagierzahl lag 13,5 Prozent über der des Vor-Pandemie-Jahres 2019.
– Europaweit rangiert Deutschland als Ausgangsort von Hochseekreuzfahrten nach Italien und Spanien auf Platz 3.
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– Der Hamburger Hafen verzeichnete 2025 der Verwaltung zufolge 295 Schiffsanläufe und damit die meisten der deutschen Häfen.
– Urlauber, die ihre Reise in Hamburg beginnen und beenden, geben der Behörde zufolge im Schnitt 133 Euro während des Aufenthalts aus.
– Eine einwöchige Kreuzfahrt verursacht laut einem Rechner des Umweltbundesamts pro Teilnehmer etwa 0,7 Tonnen an CO2-Äquivalenten; Bundesbürger verursachen demnach über das ganze Jahr gesehen pro Kopf durchschnittlich einen Ausstoß von 10,3 Tonnen.
– Während einer einwöchigen Flusskreuzfahrt fällt im Schnitt eine halbe Tonne an CO2-Äquivalenten je Fahrgast an.
– Der Flaggenbehörde BSH zufolge ist kein einziges Hochseekreuzfahrtschiff unter deutscher Flagge unterwegs. (dpa/mp)
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