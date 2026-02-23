Party-Rückweg endet tödlich: Mann stürzt in Bachlauf und ertrinkt

Ein tragischer Unglücksfall am vergangenen Wochenende im Rostocker Ortsteil Nienhagen. Ein einen 72-Jähriger stürzt nach einer Feier auf seinem Nachhauseweg in einen kleinen Bachlauf und ertrinkt.

Am Samstagvormittag fanden Passanten die Leiche des Mannes in der Fleederbek. Wie die Polizei auf Nachfrage sagte, wurden die Beamten am Samstag gegen 10.15 Uhr über Notruf über den grausigen Fund informiert. Augenzeugen hatten den 72-jährigen Mann auf dem Bauch liegend in dem kleinen Wasserlauf gefunden – die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt.

Obwohl umgehend Rettungskräfte – Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt und die Polizei – zum Einsatz kamen, konnte dem Senior nicht mehr geholfen werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen.

Senior ertrinkt mutmaßlich alkoholisiert

Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall und nicht von einer Straftat aus. Nach Aussagen der Beamten war der Mann am Abend vor dem Auffinden auf einer privaten Feierlichkeit eingeladen. Internen Quellen zufolge wurde hier offenbar auch Alkohol konsumiert.

Auf dem Nachhauseweg stürzte der Mann in der Dunkelheit an der Hinrichshäger Straße in den Bach. Da er mit dem Gesicht nach unten ins Wasser fiel, liegt der Verdacht nahe, dass der 72-Jährige ertrank. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Um die Angehörigen musste sich ein Krisen-Interventions-Team kümmern.