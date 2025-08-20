Ostsee-Hafen: Kreuzfahrtschiff kracht in Ufer – Weiterfahrt untersagt

In Warnemünde havariert ein norwegisches Kreuzfahrtschiff nach dem Ablegen und fährt beim Auslaufen an das gegenüberliegende Ufer. Schlepper bringen das Schiff in den Rostocker Überseehafen.

Das norwegische Kreuzfahrtschiff „Nordstjernen“ ist am Dienstagabend am Kreuzfahrtterminal Warnemünde kurz nach dem Ablegen havariert. Nach Angaben des Landeswasserschutzamtes konnte das Schiff wegen eines technischen Defekts nicht in Vorausfahrt gehen und stieß auf der gegenüberliegenden Uferseite gegen eine Böschung.

Die Nordstjernen lief anschließend aus eigener Kraft den nächstgelegenen Liegeplatz an. Es wurde ein Weiterfahrtverbot verhängt. In der Nacht auf Mittwoch wurde das Schiff von Schleppern in den Rostocker Überseehafen gebracht. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Es gab keine Verletzten oder Umweltschäden. (dpa/mp)