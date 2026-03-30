Ostsee: Brand auf Fahrgastschiff – 29 Menschen an Bord

Es sollte eine schöne Ausfahrt zu den Kreidefelsen auf Rügen werden. Doch kurz bevor das Fahrgastschiff ablegen konnte, gab es Feueralarm – alle Passagiere mussten von Bord.

Nach dem Brand ist das Fahrgastschiff „Mönchgut“ auf Rügen vorläufig stillgelegt und nach Angaben der Wasserschutzpolizei zu einer Werft in der Region geschleppt worden. Am Sonntagvormittag war kurz vor dem Ablegen von der Seebrücke in Göhren zu einer Rundfahrt zu den Kreidefelsen Rauch aus dem Maschinenraum gedrungen, wie die Beamten berichteten. An einem Abluftschacht wurde demnach ein Feuer entdeckt.

Brand auf Fahrgastschiff mit Kohlendioxid gelöscht

Die 24 Passagiere wurden von Bord gebracht. Die fünfköpfige Besatzung löschte laut Wasserschutzpolizei das Feuer, indem sie den Maschinenraum mit Kohlendioxid flutete. Dadurch wurde der Brand erstickt.

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Zur Ursache des Feuers laufen den Angaben zufolge die Ermittlungen. Wie lange das Schiff auf der Werft bleibt, war zunächst unklar. (dpa)