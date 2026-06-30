Im Norden
Ordentlich Promille auf dem Kahn: Wasserschutzpolizei greift durch
Nicht nur auf der Straße drohen bei Alkohol am Steuer Konsequenzen: Auf zwei Seen in Mecklenburg-Vorpommern erwischte die Wasserschutzpolizei zwei alkoholisierte Bootsführer.
Gleich zwei betrunkene Bootsführer hat die Wasserschutzpolizei am Wochenende auf Seen in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt. Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben – und sie erwartet nun ein Strafverfahren.
Bereits am Freitagabend gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte auf dem Plauer See einen 58-Jährigen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der mit einem Jet-Ski unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille.
Zwei Promille auf dem Schlauchboot
Am Sonntagabend gegen 22 Uhr geriet dann auf dem Jabeler See ein 36-Jähriger aus Berlin ins Visier der Wasserschutzpolizei. Er war mit einem Schlauchboot unterwegs und brachte es bei einem Atemalkoholtest auf rund zwei Promille.
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In beiden Fällen ordneten die Beamten eine Blutprobe an und leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr ein. (rei)
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