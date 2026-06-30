Nicht nur auf der Straße drohen bei Alkohol am Steuer Konsequenzen: Auf zwei Seen in Mecklenburg-Vorpommern erwischte die Wasserschutzpolizei zwei alkoholisierte Bootsführer.

Gleich zwei betrunkene Bootsführer hat die Wasserschutzpolizei am Wochenende auf Seen in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt. Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben – und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Bereits am Freitagabend gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte auf dem Plauer See einen 58-Jährigen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der mit einem Jet-Ski unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille.

Zwei Promille auf dem Schlauchboot

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Am Sonntagabend gegen 22 Uhr geriet dann auf dem Jabeler See ein 36-Jähriger aus Berlin ins Visier der Wasserschutzpolizei. Er war mit einem Schlauchboot unterwegs und brachte es bei einem Atemalkoholtest auf rund zwei Promille.

In beiden Fällen ordneten die Beamten eine Blutprobe an und leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr ein. (rei)