Von Rhein und Donau kommen dramatische Bilder extrem niedriger Wasserstände. Wie ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern?

Die Elbfähre „Tanja“ ist aufgrund des Niedrigwassers derzeit außer Betrieb. picture alliance/dpa | A4258 Philipp Schulze

Die Hitzeperioden dieses Sommers und zu wenig Niederschlag sorgen nach Angaben des Umweltministeriums auch in Mecklenburg-Vorpommern für teils niedrige Pegelstände. Allerdings ist die Situation nicht vergleichbar mit der dramatischen Lage an Rhein und Donau.

„Aktuell liegen die Wasserstände an drei Viertel der Pegel des Landes unterhalb des mittleren Wasserstandes“, teilte Umweltminister Till Backhaus (SPD) mit. Das sei für die Jahreszeit aber nicht außergewöhnlich.

Niedrigwasser in der Elbe

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Die Elbe hat demnach Niedrigwasser. Am Pegel Boizenburg wurden laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zuletzt 47 Zentimeter gemessen, in den nächsten Tagen werden 50 bis 51 Zentimeter erwartet. Der mittlere Wasserstand an dem Pegel beträgt 183 Zentimeter.

Am Pegel Dömitz sind es aktuell 20 Zentimeter, dort soll der Wasserstand weiter leicht fallen. Normal sind dort 178 Zentimeter. Die Elbfähre „Tanja“ von Darchau im Amt Neuhaus nach Neu Darchau hat ihren Betrieb wegen des Niedrigwassers eingestellt.

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Der Schweriner See hingegen ist ordentlich voll. Der Wasserstand liegt laut Ministerium aktuell sieben Zentimeter oberhalb des Zielwasserstandes für den Monat August. (dpa)