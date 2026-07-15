Im Norden
Nester von gefährdeten Vögeln zerstört – 16-Jähriger stellt sich
Wegen zerstörter Vogelnester hat sich ein 16-Jähriger jetzt bei der Polizei gestellt. Im Schlepptau seine Mutter.
Ein Jugendlicher hat der Polizei die aufsehenerregende Zerstörung von Schwalbennestern in Bugewitz (Vorpommern-Greifswald) gestanden. Der 16-Jährige sei zusammen mit seiner Mutter im Polizeihauptrevier Anklam erschienen, teilte die Polizei mit.
Demnach hatte er sich zuvor seiner Mutter anvertraut „aufgrund der medialen Brisanz und diverser Pressemeldungen in den verschiedensten Medien“, wie es hieß. Nach eigener Aussage hat er die Schwalbennester zusammen mit einem 15-Jährigen zerstört.
Mehlschwalbennester zerstört – Vogel gilt als gefährdet
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Medien hatten berichtet, dass eine der größten Brutkolonien von Mehlschwalben in Vorpommern zerstört worden war. Betroffen waren demnach die Nester in einem Aussichtsturm.
Die Mehlschwalbe gilt laut dem Naturschutzbund (Nabu) als gefährdet. Ihr Bestand gehe stetig zurück. Als ein Grund wird auch die illegale Zerstörung von Nestern genannt sowie Vergrämungsmaßnahmen an Häusern und Insektenschwund.
Das Motiv für die Zerstörung der Nester sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. (dpa/esk)
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