Ein Rettungseinsatz am Kummerower See endet tragisch: Ein Mann wird tot geborgen.

Aus dem Kummerower See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Toter geborgen worden. Dies gab das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwochabend bekannt.

Zuvor hatte es einen Rettungseinsatz wegen eines möglichen Notfalls gegeben. Jemand hatte den Angaben zufolge Hilferufe vom See gehört.

Mann leblos aus dem Wasser geborgen

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Ein Mann habe nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden können. Ein Notarzt habe den Tod festgestellt.

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Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg eröffnete den Angaben zufolge ein Todesermittlungsverfahren. Es gebe nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. (dpa/mp)