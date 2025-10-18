Nach Fund von Fabians (8) Leiche: Ermittler warnen

Die Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian gehen auch am Wochenende weiter. Eine DNA-Analyse der am Dienstag bei Klein Upahl gefundenen Kinderleiche hatte ergeben, dass es sich um den Jungen handelt, der vor gut einer Woche verschwunden war. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Die Polizei suchte am Freitag erneut in einem Bereich, in dem die Kinderleiche gefunden worden war. Die Ermittler nahmen abermals einen Tümpel in den Blick. Nach Angaben eines dpa-Fotoreporters pumpten Feuerwehrleute das Wasser teilweise ab.

Erneute Suche am Tümpel

Die Polizei durchsuchte das Gewässer mit einem Gerät, das wie ein Metalldetektor aussah. Es wurde Gebüsch entfernt. Die Suchaktion war am Nachmittag beendet. Zur Frage, ob etwas gefunden wurde, machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Die Ermittler warnten vor öffentlichen Spekulationen etwa in den sozialen Medien. Die Polizei schrieb auf ihrem WhatsApp-Kanal zu Gerüchten und Mutmaßungen: „Wir bitten weiterhin darum, sich nicht an diesen Spekulationen zu beteiligen. Alle offiziellen und verifizierten Erkenntnisse werden durch die Staatsanwaltschaft Rostock oder über unsere Kanäle veröffentlicht.“

Hinweise aus Bevölkerung sollen bald abgearbeitet werden

Die Ermittler werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch am Wochenende weiterarbeiten. Aus jedem Ermittlungsschritt ergäben sich neue Ansätze, die weiterverfolgt würden. Auch Hinweise aus der Bevölkerung würden abgearbeitet, sobald dafür wieder Luft ist.

Am Freitagnachmittag gedachten Sportler bei einem Fußballspiel der Kreisoberliga Herren Ü 35 des TSV Thürkow gegen den ETSV Güstrow e.V. des getöteten Jungen. Die Spieler aus Güstrow spielten mit Trauerflor und zeigten ein eingerahmtes Trikot des achtjährigen Fabian aus Güstrow.

Der achtjährige Fabian war am Freitag vergangener Woche verschwunden. Am Abend des gleichen Tages hatte ihn seine Mutter vermisst gemeldet. Es folgte eine tagelange Suche – auch vom Hubschrauber und von Booten aus sowie mit Hunden. (dpa)