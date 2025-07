Mysteriöser Unfall im Norden: Passanten finden Teenager mit abgerissenem Finger

Dieser Fall gibt der Polizei Rätsel auf: Passanten haben in Schwerin einen jungen Mann mit einer blutigen Kopfverletzung und einem teils abgerissenen Finger gefunden.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 19-Jährige sich mutmaßlich bei einem Unfall in seinem Zuhause verletzt hatte, so die Polizei. Danach sei er am Dienstagnachmittag auf die Straße gegangen, um dort nach Hilfe zu suchen.

Weil unklar war, was genau passiert ist, betraten Polizisten die Wohnung des Verletzten zusammen mit dem Munitionsbergungsdienst und der Feuerwehr, wie es hieß. Die genaueren Unfallumstände ermittle nun die Kriminalpolizei.

Fest stehe: Es seien zu keiner Zeit weitere Menschen in Gefahr gewesen. Lebensbedrohlich seien die Verletzungen nicht. (dpa/mp)