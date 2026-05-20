Mutmaßlicher Parfüm-Dieb beißt Polizist in die Hand

Polizisten stellen in Greifswald einen 19-jährigen Tatverdächtigen, der am Tag zuvor Parfüm gestohlen haben soll. Der Mann wehrt sich und verletzt einen Beamten leicht.

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat in einem Drogeriemarkt in Greifswald einen Polizisten in die Hand gebissen. Wie die Polizei mitteilte, verletzte der 19-Jährige den Beamten leicht, nachdem Einsatzkräfte ihn fixiert hatten. Der Polizist wurde in einem Klinikum behandelt.

19-Jähriger stiehlt wohl Parfüm – und wird aggressiv

Ein Mitarbeiter des Drogeriemarktes hatte am Dienstagabend die Polizei verständigt, weil sich dort ein Mann aufhielt, der mutmaßlich am Tag zuvor Parfüm im Wert von rund 100 Euro gestohlen haben soll. Als Beamte den Verdächtigen in ein Büro des Marktes bringen wollten, verhielt sich der Mann laut Polizei verbal aggressiv und versuchte, die Einsatzkräfte mit einem Kopfstoß anzugreifen.

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Auch in den Büroräumen blieb er den Angaben zufolge aggressiv. Die Polizisten brachten den 19-Jährigen daraufhin zu Boden und fixierten ihn. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dpa/mp)