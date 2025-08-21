Musik zu laut? 67-Jähriger versucht DJ-Kabel durchzuschneiden

Kurioser Einsatz für die Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen: Ein Anwohner hatte bei einer Veranstaltung versucht, das Kabel eines DJ-Pults durchzuschneiden.

Bei einer Veranstaltung im Hafen von Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll ein 67 Jahre alter Anwohner versucht haben, die Kabel eines DJ-Pults durchzuschneiden. Dies konnte verhindert werden, wie eine Sprecherin der Polizei Stralsund sagte.

Ribnitz-Damgarten: Anwohner versucht, DJ-Kabel durchzuschneiden

Dem Mann sei die Musik am Dienstagabend offenbar zu laut gewesen, weshalb er dagegen mit einem Kabelschneider habe vorgehen wollen. Er geriet dabei in eine Auseinandersetzung mit dem 31 Jahre alten DJ. Dabei soll er den DJ bedroht haben.

Es wurden laut Polizei keine Menschen verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.