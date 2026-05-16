Ein 65-jähriger Pilot muss mit seinem Motorsegler notlanden. Ist er dabei verletzt worden?

Ein Motorsegler ist nach Polizeiangaben nahe der Ortschaft Marnitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf einem Feld notgelandet. Der 65 Jahre alte Pilot sei am Nachmittag unverletzt geblieben und kümmere sich selbst um die Bergung seines Flugzeugs, teilte die Polizei mit. An dem Flieger sei ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.

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Der 65-Jährige gab bei der Polizei an, er habe Probleme mit der Thermik gehabt. Weil wohl auch der Hilfsmotor nicht funktionierte, habe der Pilot auf dem Feld nahe der Bundesstraße 321 landen müssen. (dpa/mp)