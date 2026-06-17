Polizisten wollen einen Motorradfahrer kontrollieren, doch der entzieht sich der Überprüfung und flüchtet über einen Acker. Wenig später wird ein schwer verletzter Mann gefunden.

Die Polizei hat in Demen bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Freitagvormittag einen jungen Mann nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle schwer verletzt aufgefunden. Jetzt werden die Umstände ermittelt.

Gegen 10 Uhr habe eine Polizeistreife demnach ein Motocross-Motorrad ohne Kennzeichen im Gegenverkehr gestoppt. Der Fahrer habe sich der Kontrolle entzogen und sei mit dem Motorrad über einen Acker geflüchtet.

Motorradfahrer stürzt in den Graben

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Etwa eine halbe Stunde später sei ein schwer verletzter Mann im Bereich Demen gemeldet worden. Die ersten Ermittlungen hätten ergeben, dass der 23-Jährige vermutlich gegen 10.30 Uhr auf dem Acker im Bereich eines Grabens gestürzt war und sich dabei schwer verletzt hatte.





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Nach Angaben der Polizei ist wegen des Helms und des Motorrades davon auszugehen, dass es sich um den zuvor geflüchteten Fahrer handelte. Er sei mit Wirbelsäulenverletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwerin geflogen worden. Gegen den Mann seien Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Zulassungsrecht eingeleitet worden. (dpa/mp)