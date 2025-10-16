Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerer Unfall in Greifswald: Ein 48 Jahre alter Biker ist bei einem Crash schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 77-jährige Greifswalderin am Mittwochabend mit ihrem Auto von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Grimmer Straße. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, wie die Polizei bekannt gab.

Unfall in Greifswald: Motorradfahrer versucht vergeblich, Auto auszuweichen

Der 48-Jährige versuchte noch, dem Auto auszuweichen, kollidierte jedoch mit diesem und stürzte. Er kam schwer verletzt zur Behandlung ins Uniklinikum Greifswald.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Gegen die Seniorin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (dpa/mp)