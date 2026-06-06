Moped-Fahrer kollidiert mit Auto – Jugendlicher in Lebensgefahr

Schwerer Unfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald: In Pasewalk ist ein 15 Jahre alter Mopedfahrer mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Jugendliche habe an einer Kreuzung der B104 in Pasewalk den Mercedes übersehen und sei daraufhin mit dem Wagen eines 39-Jährigen kollidiert, sagte die Polizei.

Moped-Fahrer (15) nach Crash in Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber flog den 15-Jährigen am Freitag in ein Krankenhaus nach Greifswald. Der Autofahrer wurde am Rücken leicht verletzt. Sanitäter brachten auch ihn in eine Klinik.

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Feuerwehrleute leuchteten den Angaben nach den Landeplatz für den Hubschrauber aus und reinigten die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Polizei versucht nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Dazu wurde ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt.

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Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt. (mp)