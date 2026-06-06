Moped-Fahrer kollidiert mit Auto – Jugendlicher in Lebensgefahr
Schwerer Unfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald: In Pasewalk ist ein 15 Jahre alter Mopedfahrer mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt.
Der Jugendliche habe an einer Kreuzung der B104 in Pasewalk den Mercedes übersehen und sei daraufhin mit dem Wagen eines 39-Jährigen kollidiert, sagte die Polizei.
Moped-Fahrer (15) nach Crash in Lebensgefahr
Ein Rettungshubschrauber flog den 15-Jährigen am Freitag in ein Krankenhaus nach Greifswald. Der Autofahrer wurde am Rücken leicht verletzt. Sanitäter brachten auch ihn in eine Klinik.
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Nach Olympia-Aus: Was Hamburger jetzt vom Bürgermeister erwarten
- Block-Sündenbock: Warum der Familienanwalt Costard in den Fokus rückt
- Public Viewing: In welchen Bars, Biergärten und Kneipen Sie die Fußball-WM gucken können
- Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche
- 16 Seiten Sport: Aus für Blessin bei St. Pauli & Jattas emotionale HSV-Reise
- 28 Seiten Plan7: Konzerte und mehr im Schanzenzelt, Gastro-Comeback & Tipps für jeden Tag
Feuerwehrleute leuchteten den Angaben nach den Landeplatz für den Hubschrauber aus und reinigten die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Polizei versucht nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Dazu wurde ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt.
Das könnte Sie auch interessieren: 1,60 Euro pro Gramm: Darum gibt es in Hamburg jetzt Cannabis zum Dumpingpreis
Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt. (mp)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.