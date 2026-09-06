In Monchis Dorf wählen 54 Prozent AfD – trotzdem will er bleiben. Im Interview erklärt er, warum Wegsehen für ihn keine Option ist und was Großstädter über den Alltag in der Provinz oft nicht verstehen.

Der Sänger Monchi alias Jan Gorkow (38) am Dorfeingang von Jarmen in Vorpommern, wo er heute wieder lebt. Wally Pruß/hfr

„Feine Sahne Fischfilet“-Sänger Monchi (38) lebt in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, in dem bei der Bundestagswahl 54 Prozent AfD gewählt haben. In seinem neuen Buch „Jenseits der Brandmauer“ schreibt der Frontmann der Punkrocker darüber, was es bedeutet, wenn die politische Auseinandersetzung nicht in Talkshows stattfindet, sondern unter Nachbarn. Ein Gespräch über den Blick von außen auf den Osten, den Kampf um Menschen – und die Frage, warum Wegziehen für ihn keine Antwort ist.

MOPO: Sie haben sich zuletzt über Journalisten amüsiert, die für zwei oder drei Tage in den Osten fahren und danach erklären, wie es dort aussieht. Was stört Sie daran?

Monchi: Wenn ich irgendwo zwei Tage bin oder selbst zwei Wochen, dann ist das nie allumfassend. Das würde ich nicht mal über den Ort sagen, an dem ich selbst lebe. Mich stört dieses Gefühl: Da kommen Leute für zwei, drei Tage her, suchen natürlich die härteste Story und fahren wieder zurück. Das ist kein Journalistenbashing. Ich weiß auch, dass das zum Job gehört. Wenn ich ein Lied schreibe, will ich schließlich auch den Hook finden, der bei den Leuten hängen bleibt. Aber ich hatte in den vergangenen Jahren oft das Gefühl, dass das, was ich in Reportagen, Talkshows oder Podcasts gesehen und gehört habe, meine Realität nicht widerspiegelt. Diese ganzen Widersprüche habe ich selten abgebildet gesehen. Auch deshalb habe ich dieses Buch geschrieben.

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Monchi von „Feine Sahne Fischfilet“: In seinem Dorf wählen 54 Prozent AfD

Was ist der Widerspruch, der Ihnen dabei fehlt?

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Ich liebe es, in Mecklenburg-Vorpommern zu leben. Ich will hier alt werden. Und gleichzeitig haben bei mir im Ort bei der Bundestagswahl 54 Prozent AfD gewählt. Danach hatte ich zum ersten Mal den Gedanken: Ist es noch richtig, hierzubleiben? Ein paar Tage später dachte ich: Was für ein Quatsch. Natürlich liebe ich es hier, und das lasse ich mir nicht nehmen.

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Das ist doch genau der Widerspruch: Es gibt Überzeugungsnazis, bei denen man klare Kante braucht. Und es gibt Leute, die sympathisch sind, die ich aus der Schule kenne, die ich ewig kenne – und bei denen du irgendwann denkst: Oh nein, nicht du auch noch. Ich glaube, diese Realität kennen viele Menschen aus Kleinstädten und aus der Provinz.

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Ihr Buch heißt „Jenseits der Brandmauer“. Was bedeutet diese Brandmauer für Sie, wenn mehr als die Hälfte der Menschen in Ihrem Ort AfD wählt?

Ich würde mich freuen, wenn die AfD nicht an die Macht kommt. Aber ich lebe an einem Ort, an dem ich mich mit der Frage beschäftigen muss: Was passiert, wenn diese Brandmauer fällt? Auf kommunalpolitischer Ebene, auf Landkreisebene und auf gesellschaftlicher Ebene ist sie teilweise längst nicht mehr existent.

In einem Dorf kannst du dich nicht einfach in deine Blase zurückziehen und sagen: Mit diesem Menschen habe ich nichts zu tun. Man lebt miteinander. Man muss diskutieren, streiten und manchmal auch miteinander lachen. All diese Widersprüche sind hier jeden Tag präsent.

Heißt das für Sie, dass man auch mit AfD-Wählern im Gespräch bleiben muss?

Natürlich. Du redest ja nicht den ganzen Tag über Politik. Aber natürlich streite ich auch mit Leuten. Es geht mir nicht darum, politische Differenzen auszublenden.

Wir bauen hier gerade mit ungefähr 400 Leuten ein Festival auf – in einem Ort, in dem 54 Prozent AfD gewählt haben. Wir machen Lesungen zum Thema AfD, einen Vortrag über Seenotrettung, eine Diskussionsveranstaltung mit einer Überlebenden des KZ Buchenwald. Wir sagen ganz deutlich, wofür wir stehen.

Und trotzdem haben wir es über die Jahre geschafft, fast alle Vereine aus der Gegend einzubeziehen. Da sind auch Menschen dabei, die AfD wählen. Und ich finde es gut, wenn die überhaupt einmal mit solchen Themen in Berührung kommen.

Sie beschreiben im Buch auch Jugendliche aus der Gegend, die mit rechten Aufklebern unterwegs waren und dann bei Ihrem Festival helfen wollten.

Ja. Da kamen einige Kids an, die teilweise Fascho-Aufkleber verklebt haben und natürlich von ihrem Umfeld geprägt sind. Die haben gefragt: „Können wir helfen?“ Natürlich sagst du dann: Kommt her, ihr seid mit am Start. Genau um solche Kids muss man doch kämpfen.

Und gleichzeitig sagen wir ihnen ganz klar: Darauf haben wir keinen Bock. Uns ist egal, wer mit wem zusammen ist oder welche Hautfarbe jemand hat. Diese Haltung kommt bei unserem Festival sehr deutlich raus.

Was tun Sie, wenn jemand Ihnen mit klar menschenverachtenden, rechtsextremistischen Vorstellungen gegenübertritt? Wo ziehen Sie die Grenze?

Es gibt die Überzeugungsarschlöcher, bei denen man keine Kraft verschwenden muss. Wenn Leute sagen: „Lasst die ersaufen“, dann habe ich darauf keinen Bock. Da machen wir uns gerade.

Aber alles andere wäre für mich in diesen Zeiten eine Kapitulationserklärung. Man muss um Menschen kämpfen, soweit das irgendwie geht. Das heißt nicht, dass man das jeden Tag schafft. Manchmal hast du keine Kraft. Manchmal willst du nichts mehr von Politik hören. Niemand kann bei jeder Parole aufspringen und in jede Diskussion gehen.

Monchi spricht über den Alltag in seinem Zuhause

Wie sehr werden Sie im Alltag mit diesen Konflikten konfrontiert?

Das hat natürlich alles einen alltäglichen Preis. Hier bekommst du dafür nicht einfach Applaus. Bei mir standen Faschos vor der Tür, eine Straße weiter wurden Hakenkreuze gesprüht. Freunde und Familie bekommen das mit ab.

Und deshalb trifft mich das auch, wenn Leute von außen sagen: Ihr müsstet da noch mehr machen. Ich denke dann: Kommt her. Zieht hierher. Macht es besser. Ich würde mich wirklich freuen.

Kann Kultur helfen, die Menschen besser zu erreichen?

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Einige Kids haben wieder gefragt, ob sie helfen können. Wir haben die Vereine hier mit am Start. Das ist doch etwas. Aber Kultur darf sich auch nicht zu wichtig nehmen. Eine Band oder ein Festival verändert keine Wahl. Du kannst hundert Festivals und zehn Demonstrationen machen, und deshalb wählen die Leute nicht plötzlich anders. Menschen wählen aus ganz unterschiedlichen Gründen AfD: weil sie Angst vor Krieg haben, weil sie Angst haben, dass ihr Portemonnaie dünner wird, weil sie das Gefühl haben, etwas zu verlieren.

Mit Kultur kannst du vielleicht Akzente setzen und eine Stimmung prägen. Und ich finde es auf jeden Fall besser, dass hier unser Festival stattfindet, das klar sagt: Wir haben keinen Bock auf Nazis – als wenn hier ein Rechtsrock-Festival stattfinden würde.

Die AfD wird häufig als Problem des „Ostens“ gesehen. Ist das für Sie überhaupt die richtige Kategorie?

Für mich ist es in erster Linie kein Ost-West-Problem, sondern ein Stadt-Land-Problem. Wenn ich mit der Band unterwegs bin, bin ich Menschen mit ihren Fragen und Widersprüchen in Baden-Württemberg oder im Saarland manchmal viel näher als Leuten in Potsdam.

Ich kenne viele tolle Leute in den Städten, auch auf St. Pauli. Darum geht es überhaupt nicht. Was mir auf den Sack geht, ist, wenn Menschen von außen sagen: Das müsst ihr besser machen.

Wer sagt das? Die Menschen in den Großstädten?

Ich lade alle herzlich ein, die schlaue Tipps haben, in die Provinz zu ziehen. Ich lade alle ein, in Kleinstädte zu kommen und dort kontinuierlich etwas zu machen. Vielleicht habt ihr bessere Ideen.

Ein Patentrezept gegen die AfD gibt es nicht

Die Frage ist doch, wie wir es schaffen, unsere Demokratie gegen diejenigen zu verteidigen, die sie zerstören wollen, und wie weit man diesen Feinden ein Forum bietet.

Es geht darum, vor Ort authentisch zu zeigen: Wir lieben diese Region, wir lieben dieses Bundesland – aber wir haben keinen Bock, der AfD hinterherzulaufen. Ich behaupte überhaupt nicht, dass wir das Patentrezept haben. Vielleicht bringt das, was wir machen, etwas, vielleicht auch nicht. Aber wenigstens kann ich sagen: Ich habe es versucht.

Wie sehr macht Ihnen die politische Entwicklung inzwischen persönlich Angst?

Sehr. Mir macht Angst, dass die AfD immer stärker wird. Aber ich lasse diese Angst nicht gewinnen.

Ich habe Demokratie lange für selbstverständlich genommen. Meine Eltern haben mir nach der Wende erzählt, wie großartig es war, dass sich alles verändert hat. Für mich war Demokratie einfach da. Heute lebe ich an einem Ort, an dem ich mich frage, wie stabil diese Demokratie in zehn oder 15 Jahren noch ist.

Und trotzdem will ich mir dieses Humanistische bewahren und sagen: Nein, wir ziehen hier weiter durch. Auch wenn das einen hohen Preis hat. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Kraft habe. Vielleicht ziehe ich irgendwann auch in eine Großstadt und frage von dort aus: Warum macht ihr das da eigentlich nicht besser?

Aber im Moment bin ich noch hier.