Mittags schon fast vier Promille: 47-Jährige kracht in Zaun

Alkohol-Unfall am Montagmittag in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte): Eine 47-Jährige ist mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen – bei ihrem Promillewert grenzt es an ein Wunder, dass sie überhaupt ins Auto gefunden hat.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 13.45 Uhr auf der Schlossstraße aus Gnoien kommend in Richtung Demmin unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie rammte zwei Verkehrszeichen und durchbrach einen Zaun. Verletzt wurde sie dabei nicht.

Alkohol-Test ergab enormen Wert: 3,79 Promille

Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin stellten bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein durchgeführter Test ergab einen enormen Wert: 3,79 Promille – ein Straftatverdacht wegen absoluter Fahruntüchtigkeit lag nahe.

Die Frau musste sich im Krankenhaus einer Blutprobenentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. (mp)