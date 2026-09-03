Nach einem beigelegten Rechtsstreit um Pachtgebühren will das zweitägige Rockfestival „Jamel rockt den Förster“ ab Freitag wieder Schlagzeilen mit guter Musik machen. Jeweils 2500 Besucher pro Tag würden erwartet, sagte eine Sprecherin des Veranstalters.

Auch wenn die Organisatoren bewusst weniger Karten als in früheren Jahren verkauft haben, wurden wieder bekannte Musiker eingeladen – und auch Politprominenz hat sich angesagt. Welche Musiker auftreten, bleibt traditionell bis zum Start des Events geheim.

Das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer hatte das Festival 2007 ins Leben gerufen. Es wehrte sich damit gegen die Vereinnahmung des Dorfes durch Neonazis. Diese wollten Jamel, einen Ortsteil der Gemeinde Gägelow in Nordwestmecklenburg, zu einem Musterdorf der rechten Szene ausbauen.

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Veranstalter von Rechten angefeindet

Anfeindungen von Rechtsextremisten gibt es bis heute. 2015 wurde die Scheune der Lohmeyers angezündet. Zu Silvester 2024/25 schossen unbekannte Täter Feuerwerkskörper und Raketen auf das Grundstück ab. Dazu riefen die Angreifer Nazi-Parolen. Doch die Lohmeyers blieben. Das Festival gewann zunehmend an Popularität, zog immer mehr Besucher an.

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SPD-Chef Lars Klingbeil ist auch bei „Jamel rockt den Förster“ dabei. Elisa Schu/dpa

„Jamel rockt den Förster“ steht inzwischen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie wird ebenso erwartet wie der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Obwohl am 20. September Landtagswahlen sind, ist der Besuch SPD-Kreisen zufolge kein Wahlkampftermin.

Kein Aufruf für konkrete Partei, aber für Demokratie

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„Einen Aufruf zugunsten einer bestimmten Partei wird es von unserer Seite nicht geben“, betonte die Sprecherin des Festivals. Ob einzelne Künstler auf der Bühne darüber hinaus eigene politische Statements abgeben, entscheiden sie demnach selbst. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl sei es den Veranstaltern aber wichtig, Menschen für das Thema Rechtsextremismus zu sensibilisieren und zur Teilnahme an demokratischen Prozessen zu ermutigen.

Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern wird bald gewählt. In Sachsen-Anhalt steht bereits am 6. September – einen Tag nach Festivalende – eine richtungsweisende Landtagswahl an.

Bisher mit dabei: Grönemeyer, Fettes Brot, Die Ärzte

Zum musikalischen Programm halten sich die Veranstalter traditionell bedeckt. „Welche Acts auftreten, wird wie in jedem Jahr erst vor Ort verraten – wenn der Vorhang fällt“, sagte die Sprecherin. Es seien aber bekannte Musiker dabei. In der Vergangenheit standen bei „Jamel rockt den Förster“ unter anderem Herbert Grönemeyer, Campino von den Toten Hosen, Die Ärzte, Fettes Brot und Deichkind auf der Bühne. Neben der Musik sind auch Workshops und Infostände geplant.

Für Besucher gibt es Parkmöglichkeiten unmittelbar in der Nähe des Veranstaltungsgeländes. Parktickets müssen aber vorab reserviert werden. „Übernachtungen sind auf dem angrenzenden Campingplatz sowie in Hotels und anderen Unterkünften in der Region möglich“, sagte die Sprecherin. Der Campingplatz öffnet einige Stunden vor Beginn des Musikprogramms für die Besucher.

Streit um Pacht beigelegt

Nachdem für das Festival zwei gemeindeeigene Flächen jahrelang kostenlos genutzt werden konnten, hatte die Gemeinde Gägelow im vergangenen Jahr erstmals Pacht gefordert. Der Streit darum ging bis vor das Verwaltungsgericht Schwerin. Veranstalter und Gemeinde einigten sich diesen Sommer bei einer mündlichen Verhandlung über die Modalitäten für die Pacht im vergangenen und im laufenden Jahr sowie für die kommenden Jahre. (dpa)