Lebenslang! Argloses Opfer mit 38 Messerstichen ermordet

38 Messerstiche, ein argloses Opfer: Der Vorsitzende Richter spricht von Mord. Der Täter wurde nun verurteilt.

Das Landgericht Rostock hat einen 48 Jahre alten Mann wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Mann im Dezember 2024 in seiner Wohnung in Rostock-Toitenwinkel einen 50-Jährigen mit 38 Messerstichen tötete. Dabei habe er die völlige Arglosigkeit des Opfers ausgenutzt.

Der Angeklagte habe den auf der Couch liegenden Bekannten planvoll und absichtlich töten wollen. „Das war Mord“, sagte der Vorsitzende Richter. Die Kammer folgte mit ihrem Urteil den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte auf eine dreijährige Haftstrafe wegen eines minderschweren Falls des Totschlags plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/mp)