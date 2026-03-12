Minister bei Unfall schwer verletzt

Der parteilose Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Blank, ist bei einem Unfall auf der A20 schwer verletzt worden.

Laut „Bild“ war ein Sicherungsfahrzeug der Straßenmeisterei von der Standspur auf die linke Spur gewechselt, der schwere BMW des Ministers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, überschlug sich mehrfach. Sowohl der Minister als auch sein Fahrer seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden.

Mehr in Kürze