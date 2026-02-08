Millionen-Investitionen: Diese Urlaubsregion im Norden bekommt richtig viel Geld

Das sogenannte Sondervermögen beschert Mecklenburg-Vorpommern insgesamt rund 1,93 Milliarden Euro. Das freut auch die Kämmerer in den klammen Städten und Kreisen, die sich über Millionen freuen können. Ein Landkreis profitiert dabei besonders.

Unter den sechs Landkreisen im Nordosten profitiert die Mecklenburgische Seenplatte in den kommenden zehn Jahren am stärksten von den Mitteln des schuldenfinanzierten Sondervermögens des Bundes. Bis 2035 sind für den Landkreis knapp 127 Millionen Euro reserviert, wie aus einer entsprechenden Liste des Schweriner Innenministeriums hervorgeht.

50.000 Euro für jede Gemeinde

Darin enthalten sind neben den Investitionen für die drei obligatorischen Säulen öffentliche allgemeinbildende Schulen, Verkehr/Energie/ÖPNV sowie gesellschaftliche Infrastruktur auch 7,3 Millionen Euro an Einmalzahlungen – das sind jeweils 50.000 Euro für jede Gemeinde im Landkreis. Auf der Liste folgen die weiteren fünf Landkreise nach Höhe der Summe (aufgerundet):

Landkreis Ludwigslust-Parchim: 110,4 Millionen Euro

Landkreis Vorpommern-Greifswald: 108 Millionen Euro

Landkreis Rostock: 107,6 Millionen Euro

Landkreis Vorpommern-Rügen: 104,6 Millionen Euro

Landkreis Nordwestmecklenburg: 79,5 Millionen Euro

Die beiden kreisfreien Städte Rostock und Schwerin können in den kommenden zehn Jahren der Liste zufolge mit 83,1 beziehungsweise 43,3 Millionen Euro rechnen.

1,93 Milliarden Euro für Mecklenburg-Vorpommern

Alle Landkreise und die beiden kreisfreien Städte hatten bei einer Bürgermeisterkonferenz in Güstrow am vergangenen Dienstag den MV-Plan unterzeichnet, der die Verteilung der Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes festlegt. Das Land MV erhält insgesamt rund 1,93 Milliarden Euro. Der MV-Plan 2035 sieht vor, rund 1,2 Milliarden Euro gezielt an Landkreise, Ämter und Gemeinden weiterzugeben.

Da die Gelder des Bundes über Schulden finanziert werden, wurde der Begriff „Sondervermögen“ 2025 zum „Unwort des Jahres“ gekürt. Der Gebrauch des ursprünglich aus der wirtschaftlichen und juristischen Fachsprache stammenden Begriffs verdecke in der öffentlichen Kommunikation, was mit ihm eigentlich gemeint sei – nämlich die Aufnahme von Schulden, befand die Jury der sprachkritischen „Unwort“-Aktion. (dpa/mp)