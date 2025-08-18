Mieter überrascht Einbrecher – und vertreibt ihn mit einem Couchtisch

Ein Mieter in Rostock ist am Samstag von einem ungebetenen Gast in seiner eigenen Wohnung überrascht worden: Der Einbrecher war über den Balkon in die Wohnung eingedrungen und hatte diese durchsucht. Durch Zufall entdeckte ihn aber der 25-jährige Mieter und vertrieb ihn auf ungewöhnliche Weise aus den eigenen vier Wänden.

Zu dem Vorfall kam es gegen 14.35 Uhr am Samstagnachmittag in der St.-Petersburger-Straße. Laut Polizei kletterte der Tatverdächtige, schwarz gekleidet und maskiert, über den Balkon und dann durch die geöffnete Tür der Erdgeschosswohnung. Anschließend durchsuchte der Einbrecher in aller Ruhe das Wohnzimmer nach Wertgegenständen.

Mieter wirft mit Tisch nach Einbrecher

Als der 25-jährige Mieter durch seine Wohnung ging, entdeckte er den Eindringling. Der Mieter ergriff daraufhin einen Beistelltisch und warf diesen nach dem Einbrecher. So konnte er ihn vertreiben. Nachdem der 25-Jährige die Polizei verständigt hatte, begannen die Beamten mit der Fahndung nach dem Flüchtigen. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos.

Bei der Kontrolle nach möglicherweise gestohlenen Gegenständen wurde festgestellt, dass rund 100 Euro Bargeld fehlten. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchs aufgenommen.