Messerangriff im Norden: Vier Täter auf der Flucht

Nach einem Messerangriff in Wismar flüchteten die vier unbekannten Täter – das 33-jährige Opfer blieb schwer verletzt zurück. Die Hintergründe sind jedoch noch unklar.

Die Polizei kontrollierte zwar nach der Attacke mehrere Menschen in Tatortnähe, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Verdächtiger war nach bisherigen Erkenntnissen der Behörde aber nicht darunter.

33-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei sollen vier noch unbekannte Täter gegen 19.40 Uhr einen 33-Jährigen attackiert und schwer verletzt haben. Unter anderem sei mit einem Messer auf das Opfer eingestochen worden. Sanitäter brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

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Die Polizei hat bislang keine Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat. Der angegriffene Mann konnte bislang nicht vernommen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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„In Anbetracht dieser Umstände werden die erforderlichen Ermittlungen noch auf eine derzeit unbestimmte Zeit andauern“, teilte der Polizeisprecher mit. Es läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/mp)