Angriff beim Schnell-Imbiss: Ein Toter, ein Mann (37) festgenommen

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Bad Kleinen laufen die Ermittlungen. Ein Mann ist tot, ein weiterer festgenommen. Einige Fragen sind offen: Wer ist das Opfer und was sind die Hintergründe?

In Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ein Mann einen weiteren angegriffen und tödlich verletzt. „Es gibt einen männlichen Tatverdächtigen, der auch vorläufig festgenommen worden ist“, sagte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend. Dabei handele es sich um einen 37-jährigen Deutschen.

Nach Angriff: Verdächtiger überwältigt

Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft war die Identität des Opfers zunächst noch unklar. „Der deutsche Tatverdächtige konnte durch die sofort alarmierten Polizeikräfte überwältigt und vorläufig festgenommen werden.“ Der Angriff ereignete sich demnach bei einem Schnell-Imbiss. Die Hintergründe seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es bestehe keine Gefährdung für andere, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Auf Spurensuche: Explodierende Mieten und Saufgelage – was läuft schief im Schanzenviertel?

was läuft schief im Schanzenviertel? Neue Oper: So spektakulär soll Kühnes umstrittenes Geschenk aussehen

So spektakulär soll Kühnes umstrittenes Geschenk aussehen Tatort Onlinebanking: Wie ein MOPO-Reporter um ein Haar Tausende Euro verloren hätte

Wie ein MOPO-Reporter um ein Haar Tausende Euro verloren hätte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin blickt auf sein 200. Spiel als Coach der Hamburger & das Keeper-Problem des FC St. Pauli

HSV-Trainer Polzin blickt auf sein 200. Spiel als Coach der Hamburger & das Keeper-Problem des FC St. Pauli 28 Seiten Plan7: Die große Übersicht über Hamburgs Weihnachtsmärchen & Kultur-Tipps für jeden Tag

„Um 18.29 Uhr gab es die erste Meldung“, so die Sprecherin weiter. Zwischen 19.15 und 19.30 Uhr sei das Opfer gestorben. Die Ermittlungen sollen bis Freitag so fortgeschritten sein, dass über eine Vorführung des Tatverdächtigen vor dem Haftrichter entschieden werden kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Elblotse sieht Person im Wasser – Großeinsatz mit 15 Booten und Marinehubschrauber

Bad Kleinen liegt am nördlichen Ufer des Schweriner Sees und ist unter anderem für seinen Bahnhof bekannt, an dem sich Strecken aus unterschiedlichen Richtungen treffen. Der Bahnhof wird zugleich häufig zum Umsteigen genutzt. Die Gemeinde hat etwas mehr als 3700 Einwohner. (dpa/mp)