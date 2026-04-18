Mensch und drei Hunde von Zug erfasst und getötet

Tödliches Unglück im Landkreis Nordwestmecklenburg: Dort hat ein Zug vermutlich eine Frau und drei Hunde überfahren. Es gibt noch viele offene Fragen.

Eine unbekannte Person und drei Hunde sind bei Grevesmühlen von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Höchstwahrscheinlich handele es sich um eine Frau mittleren Alters, die genaue Identität sei aber derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei.

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Nach Angaben der Polizei meldete in der Nacht zu Samstag ein Mitarbeiter der Bahn der Bundespolizei einen Zusammenstoß des Zuges mit vermutlich einem Wildtier. Bei der Untersuchung der Unfallstelle wurden dann jedoch die tote Person und die drei leblosen Hunde gefunden. Wie es genau zu dem Unglück kam, sei noch unklar. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, hieß es. (dpa/mp)