Von Giant Rooks bis Ikkimel, von Rollschuhbahn bis „Knutschallee“: Die Veranstalter haben beim diesjährigen Pangea Festival aufgestockt. Was Festivalgäste erwartet.

Mit größeren Bühnen und einigen Neuerungen startet am Donnerstag (6. August) das diesjährige Pangea Festival in Ribnitz-Damgarten. Die Veranstalter rechnen mit mehr Besucherinnen und Besuchern als im vergangenen Jahr – mehr als 15.000 Menschen werden erwartet, sagte eine Sprecherin des Festivals. Das Ticketkontingent sei aufgestockt worden. Am Mittwoch reisten bereits die ersten Festivalgäste an.

Beim Festival in Pütnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) sollen mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler auftreten, sowohl neue als auch namhafte Acts. Zu ihnen zählen die deutsche Indie-Pop-Band Giant Rooks, die Rapperin Ikkimel und der Musikproduzent Bunt. Einige der Bühnen wurden der Sprecherin zufolge ausgebaut, etwa die „Knutschallee“ und der Tante-Emma-Laden.

Pangea-Festival startet: Neue Rollschuhbahn und Skatepark

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Neben der Wasserwelt mit Badestellen und einem Bällebad gibt es demnach erstmals eine Rollschuhbahn beim Festival. Neu sei auch ein zweiter Skatepark, die Boulderwand stehe jetzt am Strand statt wie bislang beim Campingplatz. Auch in diesem Jahr könnten Festivalgäste Drogen sicherheitshalber analysieren lassen, unterstützt durch die Unimedizin Rostock.

Am Donnerstagnachmittag soll das Bühnenprogramm starten. Neben einem Musikmix aus Pop, Hip-Hop und Elektro gibt es etliche Workshops, Vorträge, Kultur- und Sportangebote. Zum Wochenende werden demnach wieder viele Tagesbesucher erwartet. Das Festival läuft planmäßig bis Sonntag. Im vergangenen Jahr kamen nach Polizeiangaben rund 14.000 Besucher. (dpa)