Stundenlanger Nervenkrimi in Rostock: Ein 47-Jähriger hatte sich in seiner Wohnung verschanzt. Am Ende rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) an und stürmte die Wohnung.

Kräfte des SEK wurden angefordert, um den Mann zu überwältigen. Stefan Tretropp

Ein Mann hat am Donnerstag einen stundenlangen Polizeieinsatz in Rostock ausgelöst. Gegen 10.30 Uhr hatte die Polizei den Hinweis erhalten, dass sich der 47-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befinde.

Laut Angaben vor Ort hatte er sich mit einem Küchenmesser und einer Machete in seiner Wohnung im Stadtteil Dierkow verschanzt und damit gedroht, sich selbst zu verletzen. Auch aufgrund eines ähnlichen Einsatzes im Jahr 2025 gingen die Polizisten davon aus, dass sich der Mann tatsächlich mit gefährlichen Gegenständen in der Wohnung aufhalten könnte. Da er eine Kontaktaufnahme mit den Beamten ablehnte, wurde schließlich das SEK angefordert.

Spezialeinsatzkommando in Rostock im Einsatz

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Die Spezialkräfte sollen unter anderem mit einer Ramme, einer Schlinge und mit Kettenhemden vorgegangen sein. Solche Hemden kommen immer dann zum Einsatz, wenn Stiche oder Schnitte als Angriffshandlungen erwartet werden.

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Während einige SEK-Beamte im Treppenhaus Stellung bezogen und versuchten, durch die Wohnungstür Kontakt zum 47-Jährigen aufzunehmen, sprachen weitere Beamte auf der Rückseite des Hauses durch die geöffnete Balkontür mit einem Lautsprecher zu ihm.

Mann von SEK-Kräften überwältigt

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Angaben vor Ort zufolge hätten die Beamten den Mann lautstark aufgefordert, mit erhobenen Händen auf den Balkon zu kommen und sich zu ergeben – erfolglos. Daraufhin schlugen Kräfte des SEK die Tür mit einer Ramme ein, stürmten in die Wohnung und überwältigten den Mann. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet und wurde auch nicht verletzt. Andere Personen waren laut Polizei zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann anschließend in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen laufen.