Mann verliert 10.000 Euro – Polizei findet sie in einem Schuh wieder

In einer Bäckerei vergisst ein Mann sein prall gefülltes Portemonnaie. Dem Einsatz der Polizei ist es zu verdanken, dass ein unehrlicher Finder keinen Profit aus der Aktion schlägt.

Ein Mann hat in Mönchhagen bei Rostock 10.000 Euro Bargeld verloren und durch den Einsatz der Polizei zurückbekommen. Der Mann hatte sein Portemonnaie in einer Bäckerei verloren, wie die Polizei mitteilte. Zeugen beobachteten, wie ein Lkw-Fahrer den Inhalt des verlorenen Geldbeutels an der Backtheke einsteckte.

Fahrer versteckt 10.000 Euro im Schuh

Die Polizei habe den Fahrer schnell ausfindig machen können, hieß es weiter. Dieser habe nicht mit der Sprache rausrücken wollen, sodass die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss beantragten. Zum Vorschein kamen im Schuh des Fahrers daraufhin die gesuchten 10.000 Euro.

Der glückliche Eigentümer erhielt das am Samstag verlorene Geld einen Tag später zurück. Er könne nun seinem Plan, damit ein Auto zu kaufen, wieder nachgehen. Der Lkw-Fahrer müsse sich zudem nicht nur wegen Fundunterschlagung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. Bei ihm wurde laut Polizei die Einnahme von Betäubungsmitteln bei der Kontrolle festgestellt. (dpa/mp)