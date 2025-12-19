Mann stürzt in Biogasanlage – jede Hilfe kommt zu spät

Ein 42-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in einer Biogasanlage in Fincken (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gestorben.

Der Mann mit deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit versuchte am Vormittag, einen Fermenter zu reparieren, als er dabei in die Anlage stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei Röbel und der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg waren vor Ort, zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren rund um Fincken, zwei Rettungswagen und ein –hubschrauber versuchten, den Mann zu retten, jedoch konnte der 42-Jährige nur noch tot geborgen werden. Warum genau der Mann stürzte, blieb zunächst unklar. (dpa/mp)